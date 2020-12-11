11 Aralık 2020, Cuma

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Kenan Atik'ten Kasımpaşa - Denizlispor maçı sonrası sert açıklama! "Kasımpaşa'yı tebrik etmiyorum"

Denizli cephesinden sert açıklama: Kasımpaşa'yı tebrik etmiyorum
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında deplasmanda 'ya 3-2 mağlup olan 'da teknik direktör , karşılaşmanın ardındna yaptığı açıklamada "Fair-Play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken, topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum" dedi.

, 'in 12. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Kenan Atik, "Maça iyi başladık. 35 dakika iyi oynadık. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. En az 3-4 pozisyonumuz var. Yediğimiz golde 'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik" açıklamasını yaptı.

"Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum"

Kenan Atik, Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmediğini dile getirerek, yedikleri ikinci gol öncesi yaşanan pozisyon ile ilgili şunları aktardı:

"Esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor, acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu gidebilirdi. Topu taca at, sakat var söylemleri, durup topu taca atmak için kaybetmesine sebep oldu. Fair-play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum."

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