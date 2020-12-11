Kenan Atik'ten Kasımpaşa - Denizlispor maçı sonrası sert açıklama! "Kasımpaşa'yı tebrik etmiyorum"
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Kenan Atik, karşılaşmanın ardındna yaptığı açıklamada "Fair-Play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken, topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum" dedi.
Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Kenan Atik, "Maça iyi başladık. 35 dakika iyi futbol oynadık. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. En az 3-4 pozisyonumuz var. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik" açıklamasını yaptı.
"Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum"
Kenan Atik, Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmediğini dile getirerek, yedikleri ikinci gol öncesi yaşanan pozisyon ile ilgili şunları aktardı:
"Esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor, acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu gidebilirdi. Topu taca at, sakat var söylemleri, durup topu taca atmak için kaybetmesine sebep oldu. Fair-play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları