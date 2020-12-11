Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda ev sahibi takımın bulduğu 2. gol sonrası saha içerisinde gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...
Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanan Süper Lig maçında gergin anlar yaşandı.
Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.
DENİZLİSPORLU OYUNCULARDAN BÜYÜK TEPKİ
Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti. O sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı.
Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
Olayın ardından Bakalorz ve Koita sarı kartla cezalandırıldılar.
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