11 Aralık 2020, Cuma

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Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı

Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

'de 12. haftanın açılış maçında ile Denizlispor, Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda ev sahibi takımın bulduğu 2. gol sonrası saha içerisinde gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

ile Denizlispor arasında oynanan maçında gergin anlar yaşandı.

Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

DENİZLİSPORLU OYUNCULARDAN BÜYÜK TEPKİ

Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti. O sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı.
Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Olayın ardından Bakalorz ve Koita sarı kartla cezalandırıldılar.

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