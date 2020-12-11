11 Aralık 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa Kasımpaşa - Denizlispor maçı sonrası konuştu! "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden 'da teknik direktör , hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtik fakat çok erken 1-1 oldu. Skor 3-1'e geldikten sonra farkı artırabileceğimiz pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, attıkları ikinci golden önce yaşanan pozisyonda rakip takım oyuncularının kuralları çerçevesinde topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını iddia etmesiyle ilgili, "O pozisyonda Hajradinovic'e faul yapıldı diye bekledik. Hajradinovic de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı. Biz de ardından topu kazandık. Faul olur ya da olmaz, biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz top ve atmış olduğumuz gol. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm." diye konuştu.

Takımda eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken , şunları kaydetti:

"Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf Erdoğan, Haddadi olmadığı için sol bekte oynadı. Hadergjonaj'ın cezalı olmasından dolayı Feyzi'yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun."

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