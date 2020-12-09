09 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2020

'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de gerçekleşen nedeniyle ertelenen karşılaşmada bugün sahasında lider 'u konuk ediyor. Karşılaşma önce futbolseverler Göztepe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

'de, 'de yaşanan nedeniyle ertelenen - maçı bu akşam oynanacak. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu sezon 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce 'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tarafından ertelenmişti.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İzmir'de kazanan çıkmadı! haberin devamı
Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 5 vaka birden haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Tosic Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı Tosic Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör