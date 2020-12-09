Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de gerçekleşen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Göztepe bugün sahasında lider Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma önce futbolseverler Göztepe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı bu akşam oynanacak. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu sezon 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TFF tarafından ertelenmişti.
GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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