Göztepe 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadele 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibin golünü 73. dakikada Pablo Henrique atarken, ev sahibinin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 15 puana yükselirken, Kayserispor ise 9 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19'uncu dakikada Yalçın'ın uzun pasında topu ceza sahası içinde kontrol eden Halil'in aşırtma şutunda Sapunaru'ya çarpan top kornere çıktı.
29'uncu dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sapunaru'nun kullandığı frikikte kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
33'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes'in sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
49'uncu dakikada Attamah'ın ortaladığı topa İlhan müsait durumda kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
64'üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Lopes sağ kanattan ortaladı, Campanharo topa gelişine voleyi vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın bakışları arasında az farkla yandan auta çıktı.
72'nci dakikada Kayserispor mutlak golü kaçırdı. Fernandes'in yerden pasında Henrique plaseyi vurdu. Top yandan oyun alanını terk etti.
73'üncü dakikada Kayserispor golü buldu. Aziz'in ara pasında sol çaprazda Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldı. Henrique'nin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
86'ncı dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in yerden ortasında Soner topa gelişine vurdu. Direğe de çarpar top filelere gitti: 1-1.
90'ıncı dakikada Kvrzic çeza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları