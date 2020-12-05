05 Aralık 2020, Cumartesi

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Göztepe 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

İzmir'de kazanan çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında sahasında Hes Kablo 'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 11. hafta maçında , Hes Kablo ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadele 1-1 berabere bitti.

Konuk ekibin golünü 73. dakikada Pablo Henrique atarken, ev sahibinin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 15 puana yükselirken, Kayserispor ise 9 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Yalçın'ın uzun pasında topu ceza sahası içinde kontrol eden Halil'in aşırtma şutunda Sapunaru'ya çarpan top kornere çıktı.

29'uncu dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sapunaru'nun kullandığı frikikte kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

33'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes'in sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

49'uncu dakikada Attamah'ın ortaladığı topa İlhan müsait durumda kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

64'üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Lopes sağ kanattan ortaladı, Campanharo topa gelişine voleyi vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın bakışları arasında az farkla yandan auta çıktı.

72'nci dakikada Kayserispor mutlak golü kaçırdı. Fernandes'in yerden pasında Henrique plaseyi vurdu. Top yandan oyun alanını terk etti.

73'üncü dakikada Kayserispor golü buldu. Aziz'in ara pasında sol çaprazda Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldı. Henrique'nin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

86'ncı dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in yerden ortasında Soner topa gelişine vurdu. Direğe de çarpar top filelere gitti: 1-1.

90'ıncı dakikada Kvrzic çeza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti.

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