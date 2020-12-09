Süper Lig'de corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen mücadelelerden olan Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de bugün, erteleme maçları oynanacak. Corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan Hatay temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, üçüncü haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı. Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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