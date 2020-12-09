09 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

'de corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen mücadelelerden olan Hatayspor-Büyükşehir maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

'de bugün, erteleme maçları oynanacak. Corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan Hatayspor, sahasında Büyükşehir 'u konuk edecek. Kritik mücadelede iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında 'i 2-0, üçüncü haftada 'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı. Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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