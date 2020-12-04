04 Aralık 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de corona virüsü şoku! 5 vaka birden

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 5 vaka birden
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'in 11. haftasında ile karşılaşacak olan 'de uygulanan son Covid-19 testlerinde 2 futbolcu ve 3 personelde corona virüsüne rastlandı.

ekiplerinden 'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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