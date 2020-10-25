İşte 10 maddede Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev mücadelede Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi, bordo-mavililer ise Kanarya'yı devirerek çıkışa geçmeyi istiyor. İşte kritik maç öncesi iki takımdaki son durum...

Fırtına ise bu maçta patlayıp öz güven kazanmak, Kadıköy'deki 23 yıllık galibiyet özlemini bitirmenin hesapları içinde. Maçın Trabzonspor için bir başka önemli yanı da durumu tartışılan teknik direktör Newton'un geleceğini tayin edecek olması.

Trabzonspor'u en son 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Volkan DEMİR / MUHABİR

10 maddede Fenerbahçe'de son durum

Kenarda Bulut, sahada Sosa

1- Göztepe deplasmanında kazanılan galibiyet öz güven getirdi. Şu anda tüm camia takıma inanıyor.

2- Erol Bulut ideal 11'ini yakalamaya hayli yaklaşmış durumda. Taşlar her geçen hafta yerine oturuyor.

3- Göztepe maçından farklı olarak sakatlığını atlatan Gökhan ve cezası biten Lemos, Nazım ile Serdar'ın yerine takıma girecek.

4- Yeni transfer Pelkas, bu maçta farklı bir görev alacak. Kanattan içeri gelerek orta alanı dörtleyecek.

5- Orta alandaki organizatör Jose Sosa olacak. Arjantinli futbolcu, oyunu başlatma ve atak yönlendirmede Erol Bulut'un en büyük silahı.

6- Teknik heyet, takımın en büyük silahı olarak duran topları görüyor. Caner Erkin ve Jose Sosa tüm hafta özel olarak çalıştırıldı.

7- Kaptanlar, çok fazla yeni transfer olduğu için Trabzonspor maçının önemini ve iki kulüp arasındaki tarihi rekabeti sohbetlerde anlattı.

8- Yönetim sessiz bir şekilde dev karşılaşmayı bekliyor. Herhangi bir polemiğe girilmiyor. Maça özel olarak ekstra bir prim de belirlenmedi.

9- Fenerbahçe taraftarı bu maçta ilk kez takımının yanında olacak. Localara ilgi büyük 1 milyon TL gelir elde edildi.

10- Kanarya kazanırsa nisan ayında şampiyon olunan 2013-14 sezonundan bu yana en iyi Süper Lig başlangıcını yapacak.

Yunus Emre SEL / MUHABİR

10 maddede Trabzonspor'da son durum

1- Başakşehir mağlubiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, Eddie Newton'a destek için Trabzon'a geldi.

2- Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için geçen hafta oynayamayan Nwakaeme iyileşti ve en hazır isim haline geldi.

3- Newton'un oyuncularına verdiği iki gün izin çok tartışıldı ama sonrasındaki idmanlar çok neşeliydi.

4- Kaptanlardan Uğurcan Çakır, hafta içi taraftardan süre isterken, Newton ise takıma 'hırslı olun' talimatı verdi.

5- Başakşehir maçı öncesi Koronavirüs testlerinin sonuçları pozitif çıkan iki oyuncu Ekuban ve Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe'ye karşı bugünkü karşılaşmada yok.

6- Newton, Fenerbahçe'nin duran top organizasyonlarına önlem için savunma oyuncularını her antrenman sonrası özel olarak çalışmaya aldı.

7- Kafasındaki 11'den 10 kişi netleştiren Newton, orta sahayı kalabalık tutmak için Kamil Ahmet Çörekçi'yi bu bölgede denedi.

8- Takımdaki yeni transferlere eski Fenerbahçe maçlarının videoları izletildi ve kaptanlar tarafından karşılaşmanın önemi sürekli anlatıldı.

9- Abdulkadir Parmak ve Ekuban'dan sonra COVID-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

10- Son antrenmanda tüm takımın kenetlenmesi vardı... Oyuncular, orta sahada kenetlenirken herkes birbirine galibiyet sözü verdi.

DURAN TOPLARLA AVLIYOR

Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, duran topları en verimli kullanan ikinci takım durumunda. Ligde rakip ağlara 7 gol bırakan sarı lacivertliler, 5'ini duran top sayesinde buldu. Üstelik bu skorlarda 4 yeni ismin imzası var. İkisi penaltı olan bu gollerin 3'ü ise kornerden geldi. Beyaz noktadan ağları Sosa havalandırırken, köşe vuruşlarından Gökhan, Samatta ve Serdar attı. Böylelikle F.Bahçe bu sezon bulduğu gollerin %71.4'ünü duran toplardan atarken, diğer iki golünü akan oyunda ağlara yolladı. Duran toplardan en çok skor üreten takım ise Karagümrük (6) oldu.

'TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE KAZANACAĞIZ'

Fenerbahçe cephesinde takımın deneyimli isimleri hafta boyunca arkadaşlarını bu maça motive etti. Kaptan Gökhan Gönül de son konuşmasında, "İlk kez taraftarımızın önünde olacağız. Tek hedef kazanmak" dedi.

TRABZONSPOR DIŞ SAHADA ZOR KAYBEDİYOR

Fenerbahçe maçlarında bordo-mavililer adına son yıllarda en çok öne çıkan isim Abdülkadir Ömür oldu. Genç oyuncu sarı-lacivertlilere karşı çıktığı son 3 maçta da birer asiste imza attı. Öte yandan Trabzonspor, deplasmandaki başarılı grafiği ile de dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi son 16 dış saha maçında sadece 1 kez yenilirken 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

'KAÇAN PUANLAR SON BULACAK'

Trabzonspor kaptanı Pereira son idmanda takıma şöyle seslendi: "Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Bizim kazanmaktan başka çaremiz yok. Hepimiz 90 dakika boyunca sahada tüm gücümüzle savaşacağız. Kaçan puanlar artık son bulacak."

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