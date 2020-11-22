22 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Antalyaspor 0-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasından deplasmanda ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor oldu.

'in 9. haftasında Aytemiz Alnayaspor deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti

Konuk takımın gollerini 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından 20 puana yükselirken, Antalyaspor 9 puanda kaldı.

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