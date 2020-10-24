24 Ekim 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirdi. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:24
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

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