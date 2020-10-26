26 Ekim 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Hamza Hamzaoğlu: Aşağıda olmamak önemli

Hamza Hamzaoğlu: Aşağıda olmamak önemli
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

, maçında gelecek adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

maçının ardından, "Bizim için iyi bir üç puandı. Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı bay geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Moral açısından da iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maç oynadık" değerlendirmesinde bulundu.
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