25 Ekim 2020, Pazar

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Dev derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-lacivertlilerde özel çalışmalarını sürdüren Diego Perotti ve corona virüsü testi pozitif çıkan Nabil Dirar'ın yanında 2 ismin daha karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 12:08
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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi sarı-lacivertli ekip, topladığı 11 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan bordo-mavililer ise 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim Trabzonspor maçında yok

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

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