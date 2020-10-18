Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oldu. 2 penaltının olduğu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.
Kanarya adına galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Jose Sosa (p), 43'te Serdar Aziz ve 51. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.
İzmir temsilcisinin golleri ise 34. (p) ve 63. dakikalarda Guilherme'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 5. hafta sonunda ligde ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 11 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan yüklenen Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde Atınç Nukan ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can'da kaldı.
24. dakikada sol kanattan ceza sahası için giren Ozan Tufan, ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.
27. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sosa, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi.
34. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada orta alandan atak yapan Fenerbahçe'de ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şut atan Valencia'nın pozisyonunda kaleci İrfan Can topu güçlükle uzaklaştırdı.
43. dakikada Caner Erkin'le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ozan Tufan'ın yaptığı ortada Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunda Murat'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.
63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada müsait durumdaki Guilherme yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.
72. dakikada sağ kanattan Sinan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.
77. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cisse, topla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği topu araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
89. dakikada ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda top dışarı çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
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