18 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

F.Bahçe deplasmanda kazandı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında , deplasmanına konuk oldu. 2 penaltının olduğu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

'in 5. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Kanarya adına galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Jose Sosa (p), 43'te ve 51. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.

İzmir temsilcisinin golleri ise 34. (p) ve 63. dakikalarda Guilherme'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 5. hafta sonunda ligde ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 11 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan yüklenen 'in ortasında ceza sahası içinde ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahası için giren , ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

27. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sosa, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada orta alandan atak yapan Fenerbahçe'de ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şut atan 'nın pozisyonunda kaleci İrfan Can topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Caner Erkin'le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

Göztepe-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'den penaltı tepkisi!

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ozan Tufan'ın yaptığı ortada Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunda Murat'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada müsait durumdaki Guilherme yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

72. dakikada sağ kanattan Sinan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cisse, topla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği topu araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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