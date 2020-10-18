Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftası Haliç derbisine sahne oldu. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Haliç derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 45+1'de Sobiech atarken, konuk ekibin golünü 47. dakikada Aytaç Kara kaydetti. F. Karagümrük'te 74. dakikada Jimmy Durmaz direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 8 puana ulaşırken, Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in ortasında altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Aytaç topa dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22'nci dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrasında topu önünde bulan Alan Carius, uzak mesafeden sert vurdu. Kaleci Viviano, topu son anda çeldi. Karagümrük savunmasının uzaklaştırmadık istediği top Tirpan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

28'inci dakikada Sobiech'in savunma arkasına attığı topla hareketlenen Salibur, Tarkan'dan sıyrıldıktan sonra pasını yay üstündeki Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Lichaj ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Ndao'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45+1'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur pasını Balkovec'e verdi. Balkovec'in ortasında Sobiech'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

58'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Koomson pasını ceza sahası içindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

74'üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Orta sahada Tirpan, Jimmy Durmaz'a faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy Durmaz, rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84'üncü dakikada Fatih Karagümrük mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Aatif'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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