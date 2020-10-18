Göztepe-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'den penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepeye konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da birer penaltı kazanırken, Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrasında Fenerbahçeli Serdar Aziz hakem Atilla Karaoğlan'a işte böyle tepki gösterdi. İşte o pozisyon...

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu.

Maçın 25. dakikasında Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Maçın 32. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

SERDAR AZİZ: BEN DOKUNMADIM

Göztepe lehine verilen penaltı kararı sonrasında Serdar Aziz, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek, "Ben bir şey yapmadım, ben dokunmadım, vallahi ben değmedim" ifadelerini kullandı.



İşte o pozisyon ve Serdar Aziz'in tepkisi:







*Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

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