18 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas Göztepe maçında siftah yaptı!

Kanarya'da yeni transfer siftah yaptı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerle ilk maçında Göztepe maçında çıktı. Yunan oyuncu, ilk maçında ilk golünü atarak gönülleri fethetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Mauricio Lemos'un yerine ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

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YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALDI!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas, ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

PELKAS GOLLE BAŞLADI!

Sarı-lacivertli takımın Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, ilk maçında golle tanıştı. 26 yaşındaki futbolcu, 51. dakikada yaptığı düzgün vuruşla siftahı yaptı.

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