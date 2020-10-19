19 Ekim 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi!

Süper Lig'de bir maç daha ertelendi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'da 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında, 'in 5. haftasındaki Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelenmişti. Hatayspor'un Ankaragücü ile oynayacağı maç da ileri bir tarihe ertelendi.

ekiplerinden Atakaş 'un BB Erzurumspor ile oynaması gereken maçının ertelenmesinin ardından 6. haftada Ankaragücü ile oynayacağı mücadele de ertelendi.

İlk etapta 17'si futbolcu olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkan Hatayspor'da oyuncuların 14 günlük karantinada kalması gerektiği için Ankaragücü maçı için de erteleme kararı alındı. Ankaragücü - Hatayspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktı.

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: TFF ile görüşme halindeydik
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Beklediğimiz bir karardı

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