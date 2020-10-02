02 Ekim 2020, Cuma

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Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fırtına uzatmalarda takıldı!
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'in 4. haftasında , deplasmanda ile uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.

'in 4. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem 'un yönettiği mücadelede bordo-mavili takım, rakibini 64. dakikada Arjantinli stoperi Gaston Campi'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 5'e çıkararak 10. sırada yer aldı. Bu sezonki üçüncü beraberliğini alan FK ise 4. maçından da galibiyet çıkaramadı.

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FLAVIO KIZARDI

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, 90'ıncı dakika ceza sahası içinde rakibinin ayağına bastı, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Sarı kartı bulunan Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Yeni transfer böylece 4 haftada 2'nci kırmızı kartı görmüş oldu.

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SUMUDICA DA KIZARDI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica da, Fırat Aydınus'un VAR'ı kontrol ettiği sürede hakeme itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne yollandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.

14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.

40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1

70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.

90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1

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GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana-Biyik, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

CAMPI'NIN TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK GOLÜ

Trabzonspor'un Arjantinli stoperi Gaston Campi, Gaziantep FK maçının 64. dakikasında attığı golle bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti.

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