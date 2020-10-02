02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'a Edgar Ie şoku! Oyuna devam edemedi

Fırtına'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor'da Edgar Ie, mücadelenin 27. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan Trabzonspor, 4'üncü haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada flaş bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın 26 yaşındaki stoperi Edgar Ie 27'inci dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli futbolcunun yerine Campi oyunda dahil oldu.

MUHAMMET DE DEVAM EDEMEDİ

Maçın 11'inci dakikasında da Gaziantep FK'da bir değişiklik yaşandı. Trabzonspor'un eski futbolcusu sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Golcü futbolcunun yerine oyuna Andre dahil oldu.

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