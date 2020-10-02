Süper Lig: Ankaragücü 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın tek golüyle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Ankaragücü sahasında Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip, 42'nci dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada sol taraftan Pinto'nun ortasına savunmanın arasından yükselen Luka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18'inci dakikada Luka'nın pasıyla ceza sahasına giren Borven'in şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
20'nci dakikada Yasir'in ortasına yükselen Zoran'ın kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'in kontrolünde auta çıktı.
23'üncü dakikada Pinto'nun ceza sahasına yaptığı ortada Borven'in şutunu kaleci Lung iki hamlede önledi.
42'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kanga ceza sahasına girerek çektiği şutta top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden İlhan Parlak'ın şutunda top filelere gitti. 0-1
54'üncü dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı köşe vuruşunda Kolovetsios'un kafa vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.
66'ncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çektiği şutta top önce kaleciye sonra direğe çarparak kornere çıktı.
68'inci dakikada Saba'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kitsiou'nun şutunda kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.
72'nci dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Pinto topu Borven'e aktardı. Borven topu kale yerine auta gönderdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
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