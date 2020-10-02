02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolcu Flavio gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

Flavio gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Karadeniz ekibi 'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 90+3. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile 1-1 beraberlikle sona ererken, penaltıya sebebiyet veren Trabzonspor'un yeni transferi Flavio karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasının açılış mücadelesinde Gaziantep FK sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk golünü Trabzonspor adına 64. dakikada Gaston Campi kaydederken, 90+3. dakikaya kadar bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü sürdü. Uzatma dakikalarında Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio'nun yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Gaziantep FK 90+3. dakikada Maxim'in kaydettiği gol sonrası 1 puanı uzatma dakikalarında cebine koydu.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Flavio'nun kırmızı gördüğü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Flavio'yu teknik direktör Eddie Newton teselli etti. Öte yandan Trabzonspor kariyeri öncesi hiç kırmızı kartı bulunmayan Flavio, Süper Lig'deki 4 haftada 2 kez oyundan atıldı.

İşte o anlar...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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