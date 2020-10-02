02 Ekim 2020, Cuma
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Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası. Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım.
PENALTI YORUMU
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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi! "36 saat içinde..."
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bir forvetle anlaşmak üzereyiz. 36 saat içinde bir de stoperi kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.
02.10.2020
İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:
Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası. Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım.
BİR FORVETLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ
Bir forvetle anlaşmak üzereyiz. 36 saat içinde bir de stoperi kadromuza katacağız.
PENALTI YORUMU
Penaltı pozisyonu öncesi bariz bir elle oynama var. Bizim haricimizde hata yapan insanların da şapkalarını önlerine koymalarını umut ediyorum.
DİĞER
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