Medipol Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı bol pozisyonların olduğu müsabakayı sarı-kırmızılı takım Falcao ve Belhanda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Radamel Falcao (p) ve 76. dakikada Younes Belhanda attı.
Bu sonuçla birlikte 2 hafta sonunda Başakşehir 0 puanda kalırken, Galatasaray da puanını 6'ya yükseltti. Medipol Başakşehir haftaya Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek, Cimbom ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
FALCAO'DAN 3. GOL
Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3'e çıkardı. Falcao'unn ligde 1 de asisti bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.
52. dakikada Crivelli'nin şık pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıdı. Visca'nın soldan bindiren Demba Ba'nın önüne bıraktığı topa kaleci Fatih son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
53. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince topa son anda vurdu ama etkisiz şutu kaleci Fatih kontrol etti.
54. dakikada soldan topla hareketlenen Arda Turan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Mert Günok topu son anda uzaklaştırdı.
76. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Diagne, sağ çaprazda iki rakibinin arasından topu Emre Kılınç'a çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Emre, penaltı noktasındaki Babel'i gördü. Babel'in, tek pasla arkadan hareketlenen Belhanda'ya çıkardığı topun gelişine Faslı oyuncunun ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
78. dakikada soldan Babel'in ceza sahasına pasında müsait durumda Diagne'nin vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.
83. dakikada sağdan İrfan Can'ın etkili ortasında arka direkte altı pasta müsait durumda Kerim Frei'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu son anda çeldi.
84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu altıpas önünde Demba Ba'ya aktarırken, o da meşin yuvarlağı arkadan gelen Aleksic'in önüne bıraktı. Bu oyuncun sert şutunda top savunmada Taylan Antalyalı'ya çarparak kornere gitti.
90+3. dakikada Kerim Frei'ın altıpasa ortasına Demba Ba'nın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Caiçara'nın ıskaladığı top kornere uzaklaştırıldı.
90+5. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu kontrol etti.
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