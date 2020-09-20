Medipol Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan 4 mücadeleyle sürdü. Sivasspor, B.B. Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa ise sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Gecenin aynı saatte başlayan iki maçından bir olan Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bir diğer mücadelesinde ise haftanın maçı olarak gösterilen Başakşehir- Galatasaray maçı oynandı. Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...