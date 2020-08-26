26 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

İlhan Depe Kayserispor'da!

İlhan Depe Kayserispor'da!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

Gelecek sezon Süper Lig'de düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Hes Kablo transferde Kolovetsios'un ardından ile anlaşmaya vardı.

Hes Kablo çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın isteği ile geçen sezon forması giyen 'yi renklerine bağladı.Daniel Avramovski, Yaw Achak ve Dimitrios Kolovetsios renklerine bağlayan Kayserispor son olarak İlhan Depe ile 2 yıllık anlaştı.Kasımpaşa forması ile 2019-2020 sezonunda 24 maça çıkan İlhan Depe, 3 asist yaptı. İlhan, 'nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.
Fatih Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Karagümrük'ten defansa takviye! Karagümrük'ten defansa takviye!
Resmen açıklandı! Yeni sezon seyircili mi oynanacak? Resmen açıklandı! Yeni sezon seyircili mi oynanacak?
TFF yeni MHK başkanını açıkladı! TFF yeni MHK başkanını açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör