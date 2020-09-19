Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cyle Larin atarken, Akdeniz temsilcisinin golünü ise 85. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 4'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.
21. dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.
30. dakikada konuk ekibin Hasan Hüseyin Acar'la sağdan kullandığı serbest vuruşta, rakip oyuncular arasında iyi yükselen Lopes, topu filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
45+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Ayrıntılar geliyor...
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