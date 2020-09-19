19 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Başkent'te puanlar paylaşıldı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında , sahasında İttifak Holding ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi bu sezonki ilk puanını alırken, ilk haftayı bay geçen Konyaspor, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

'in 2. haftasında ile İttifak Holding , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelede iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gençlerbirliği aldığı beraberlikle bu sezon ilk puanını aldı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Konyaspor ise lige beraberlikle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki , topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı

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