Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi bu sezonki ilk puanını alırken, ilk haftayı bay geçen Konyaspor, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelede iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Gençlerbirliği aldığı beraberlikle bu sezon ilk puanını aldı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Konyaspor ise lige beraberlikle başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.
33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama