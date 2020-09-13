Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Boyd, Mensah ve Lens'in golleriyle 3-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golü ise Abdülkadir Ömür'den geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında derbi heyecanını yaşandı. Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş'ın 3-1'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar gol perdesini 29. dakikada Tyler Boyd ile açarken yeni transferlerden Bernard Mensah kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 10 dakika sonrasında ise bu kez Jeremain Lens sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Trabzonspor'un tek golü ise 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Bu skorla Beşiktaş lige 3 puanla başlarken, Trabzonspor ilk haftaya puansız başladı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE



Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren 2 takımın yeni oyuncuları da müsabakada forma şansı buldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.



SÖRLOTH'UN YERİNE EKUBAN



Trabzonspor'da ise sakatlıkları bulunan yeni transferler Salih, Trondsen ve Marlon'un yanı sıra Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini de forma giyemedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton; ülkesinin milli takım kampına katılan ve aradan dört gün geçmesine karşın kente dönmemesi üzerine bordo-mavili kulüp tarafından hakkında hem idari hem disiplin soruşturması başlatılan Norveçli golcü Sörloth'un yokluğunda hücum hattında Ekuban'la gol aradı.



SEZONA ÇUBUKLU FORMAYLA MERHABA



Trabzonspor, yeni sezonu açtığı evindeki zorlu maçta, Beşiktaş karşısında yeni çubuklu forması ile mücadele etti. Bordo mavililerde yeni transferlerden sadece Brezilyalı orta saha Flavio 11'de forma şansı buldu. Diğer yeni transfer Plaza ise yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca kiralık sözleşmesi sona eren Edgar da yedekler arasında sahaya çıktı.



DAHA ÖNCE LİGDE 2 KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞTILAR



Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 3'üncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaştı. Daha önce İstanbul'da oynanan 2001-2002 ve 2013-2014 sezonlarındaki 2 açılış karşılaşmasında taraflar birer galibiyet aldı. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele ise siyah-beyazlı rakibine 4-1'lik üstünlük sağladı.

STAT SALGIN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ



Öte yandan, Medical Park Stadı, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce arındırıldı. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi. Saha içinde ve basın tribünü, foto muhabirleri odası gibi pek çok noktaya dezenfektan ünitesi konuldu.

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