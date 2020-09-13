Erman Toroğlu: Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum. Bana bir tane pozisyon söyle." ifadelerini kullandı.

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