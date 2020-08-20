20 Ağustos 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük İtalyan kaleci Viviano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Fatih Karagümrük kalecisini açıkladı! İtalyan...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , transferde bombayı patlattı. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan  ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra yeniden 'merhaba' diyen , aradığı kaleciyi İtalya'da buldu. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan ile 2 yıllığına anlaştı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Portekiz devi Sporting Lizbon'da forma giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezonu boşta tamamladı.


Mitchell Donald BB Erzurumspor'da

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