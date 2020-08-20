Fatih Karagümrük İtalyan kaleci Viviano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlattı. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Viviano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra yeniden 'merhaba' diyen Fatih Karagümrük, aradığı kaleciyi İtalya'da buldu. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Portekiz devi Sporting Lizbon'da forma giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezonu boşta tamamladı.



🔥TRANSFER🔥



Emiliano Viviano Karagümrük'te!



Süper Lig'e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi! 🔴⚫️ pic.twitter.com/ak6QwXLosO — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 20, 2020

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