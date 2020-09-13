13 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ta şok sakatlık!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 49. dakikasında şok sakatlık yaşandı. Siyah beyazlı ekibin yıldız ismi sakatlandı ve yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

Trabzonspor ve , ligin açılış haftasında Akyazı'da kozlarını paylaşırken, siyah beyazlılara kötü haber geldi.

İlk yarının sona ermesiyle beraber soyunma odasına giden Beşiktaş'ta sürprizi yaşandı.

2. yarıya devam edemeyen Oğuzhan, yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

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