13 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

İşte Fırtına'nın penaltı beklediği pozisyon!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, mücadelenin 45. dakikasında Nwakaeme'nin şutunda Welinton'a çarpan topta penaltı bekledi.

'in ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer ilk yarının son dakikasında penaltı bekledi.

Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı.

Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.

Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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