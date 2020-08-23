23 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

İlhan Palut:7 transfer yapmak istiyoruz

''7 transfer yapmak istiyoruz''
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda genç teknik adam yapmış olduğu açıklamada en 7 futbolcuya ihitiyacı olduklarını ifade etti.

Süper Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan 'de teknik direktör , en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.

Göztepe Alper Potuk'a talip oldu

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