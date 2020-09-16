16 Eylül 2020, Çarşamba

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil resmen açıkladı! Maçlarda seyirci olacak mı?

Sepil açıkladı! Maçlarda seyirci...
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, " ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkanı , bugün yapılan toplantı sonrasında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Sepil'in konuşmasından öne çıkan notlar şu şekilde oldu:

"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.

Mehmet Sepil: Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşücez

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız.

Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.

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