Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil resmen açıkladı! Maçlarda seyirci olacak mı?
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, "Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bugün yapılan toplantı sonrasında basına önemli açıklamalarda bulundu.
Sepil'in konuşmasından öne çıkan notlar şu şekilde oldu:
"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.
Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız.
Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece TFF ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.
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