22 Ağustos 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Alper Potuk'a talip oldu

Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

ekiplerinden , ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesehederek takımdan ayrılan 'u gündemine aldı. temsilcisi ayrıca ekibi forması giyen için de harekete geçti.

Transferde son olarak 'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların 'da forması giyen stoper ile 'den ayrılan için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spahic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz-Göz'ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi.

yaşamına Kızılyıldızda başlayan 27 yaşındaki Uros Spahic, 'nın Toulouse ve 'nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. 2018-2019 sezonunda Krasnodar'a olan tecrübeli savunmacı 11 defa da Sırbistan 'nın formasını terletti. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. Deneyimli oyuncu son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye'nin yanı sıra Kocaelispor'dan Burak ve Hatayspor'dan Kubilay'ı renklerine bağlamıştı.

Göztepe'den santrfor transferi! haberin devamı



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