Hatayspor 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir ile ligin yeni ekibi Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Güney ekibi 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Güney ekibinde galibiyeti getiren golü 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1. dakikada Helder Barbosa attı.

Bu sonuçla birlikte ligin yeni ekibi 3 puanı hanesine yazdırırken, Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir ise lige kötü bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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