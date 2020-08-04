Alanyaspor'da 15 oyuncu geldi 10 oyuncunun sözleşmesi bitti
Sezona bir hayli sıkıntılı giriş yapacak olan Alanyaspor'da Erol Bulut'un ayrılığının ardından sözleşmesi biten 10 futbolcu ile hala anlaşılamaması yönetimi düşündürüyor. Akdeniz ekibi ise önceliğini hocaya vererek bu sorunu ve gelecek sezon yapılanmasının bir an önce oluşturmak istiyor.
Aytemiz Alanyaspor'da 10 ismin sözleşmesi sona ererken, 15 oyuncu kiralıktan geri döndü. Erol Bulut'un vedasının ardından Alanyaspor'un transferde ilk önceliği teknik direktöre vermesi bekleniyor.
Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Aytemiz Alanyaspor'da 10 ismin sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi. Djalma Campos, Junior Fernandes, Papis Cisse, Fabrice N'Sakala, Kaan Kanak, Baiano, Cenk Gönen ve Eray Birniçan ile tek tek görüşme yapıldığı ancak henüz yeni sözleşme imzalanma konusunun netlik kazanmadığı öğrenildi.
N'Sakala'nın Beşiktaş ile iki yıllık anlaşmaya vardığı öğrenilirken, sözleşmesi biten diğer iki oyuncudan Ceyhun Gülselam ile geçen hafta yeniden anlaşmaya varıldı. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Yacine Bammou ise sözleşmesi sona erdiği için Nisan ayında ülkesine geri döndü.
Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk beşin içinde bitirmesinde büyük emek veren ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmasına katkı sağlayan teknik direktör Erol Bulut da dün itibarıyla turuncu yeşilli takımla olan sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.
15 OYUNCU GELDİ
Transfer sezonunun başlamasıyla Alanyaspor'un daha önce sözleşme imzaladığı yeni transfer Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu'nun sözleşmeleri aktif oldu. İki oyuncu takım bünyesine katılırken 13 futbolcu da kiralık sürelerini tamamlayarak takıma döndü. Reso Akin, Isaac Sackey, Yusuf Karagöz, Tayfur Bingöl, Siddik Celik, Rauf Öktem, Hasan Can Yalcintekin, Emre Bekir, Murat Sevimler, Hasan Emiroglu, Hasan Ayaroglu, Alper Tursun ve kaleci Haydar Yılmaz kiralık sürelerini doldurarak Alanyaspor'a dönüş yaptı.
Öte yandan Alanyaspor'un 11 Ağustos itibarıyla yeni sezon çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama