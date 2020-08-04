Devlerin transferde hedefi Alanyaspor! Tam 7 isim...
Cemil Usta Sezonu'nu 4. kapatan ve Avrupa'ya katılma başarısı gösteren Alanyaspor, transferde de Süper Lig devlerinin gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral, Vagner Love, Emre Akbaba gibi isimleri satarak büyük gelir elde eden Akdeniz ekibi, bu transfer döneminde de 7 oyuncusu için 3 Büyükler büyük bir yarış içinde. İşte detaylar...
İstanbul ekipleri gözlerini yine Alanyasporlu futbolculara dikti. Transferde başarılı işler yapan ve geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'ı 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a, Vagner Love'ı 3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a, Villafanez'i de 1.6 milyon Euro'ya Morelia'ya satan Akdeniz ekibi, N'Sakala ve Welinton'u Beşiktaş'a verirken, Bakasetas ve Caulker için de Fenerbahçe sıraya girmiş durumda. Hocası Erol Bulut'u da Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'da sözleşmeleri biten Papiss Cisse ve Junior Fernandes'in de üç büyüklerden bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DEĞERİNİ YEDİYE KATLADI
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için 5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini talep eden Alanyaspor'da oyuncuya Lazio da talip. Geçtiğimiz sezonun başında 700 bin Euro'ya transfer edilen Yunan futbolcu, satılması durumunda 12 ayda yaklaşık 7 kat kazandırmış olacak. Beşiktaş ile adı anılan Onur Bulut'u bedavaya alan Alanya, Papis Cisse, Juanfran, Marafona, Baiano, Caulker gibi isimleri kadrosuna bedelsiz katmıştı.
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