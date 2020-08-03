03 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor Serdar Gürler ve Orgill ile anlaşmaya vardı

Antalyaspor'dan çifte imza!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Süper Lig takımlarından , transferde hareketli günler geçiriyor. beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan ve Ankaragücü'nden ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig takımlarından , transferde hareketli günler geçiriyor. beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan ve Ankaragücü'nden ile prensip anlaşmasına vardı.
Antalyaspor'un iki ismi de transfer sezonunun açılmasının ardından açıklaması bekleniyor.
Bu sezon kiralık olarak oynadığı Göztepe'de 28 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Serdar Gürler, 7 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki santrfor Orgill ise 5 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.

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