Antalyaspor Serdar Gürler ve Orgill ile anlaşmaya vardı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan Serdar Gürler ve Ankaragücü'nden Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan Serdar Gürler ve Ankaragücü'nden Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor'un iki ismi de transfer sezonunun açılmasının ardından açıklaması bekleniyor.

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Göztepe'de 28 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Serdar Gürler, 7 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.



Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki santrfor Orgill ise 5 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.



DİĞER