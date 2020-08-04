04 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Denizlispor'da teknik direktör kararı!

Denizlispor'da teknik direktör kararı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

Süper Lig'de gelecek sezon sorun yaşamak istemeyen teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ege ekibi liste başına 'ı aldı.

Süper Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , teknik adam arayışlarına hız verdı. Sezonu Teknik Sorumlu Levent Kartop'la tamamlayan yeşil-siyahlılarda liste başı olan ismi ön plana çıktı. Hazırlık kampı öncesi yeni teknik adamını takımın başına geçirmek isteyen Ege ekibi, Tolunay Kafkas ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kaydetti. Yönetimin yaklaşık 1 hafta içinde teknik direktör konusunu çözeceği açıklandı.

Kafkas'la sözleşme imzalamak isteyen kurmaylar aksi bir durumda alternatif isimlerini de belirledi. Denizlispor'un Kafkas ile anlaşılamazsa Ünal Karaman, İsmail Kartal, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu'nu B planı olarak tuttuğu ifade edildi. Yabancı teknik direktörlerden ise Robert Prosinecki ve İgor Tudor'un da adının toplantılarda anıldığı ileri sürüldü. Denizlispor geride kalan sezonda Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'la çalışmıştı.

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