Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. kez
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 34. haftada yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 52'sini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.
Ankara'daki maçlar
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.
Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.
Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyetBeşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi.
İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
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