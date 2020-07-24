24 Temmuz 2020, Cuma

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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. kez

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. kez
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

ile , 34. haftada yapacakları maçla tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 52'sini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi.

ile , yarın yapacakları maçla 'de 92. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 'da rakibini 4-1 mağlup etti.

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Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, 'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

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Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyetBeşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

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En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



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