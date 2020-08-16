Sassuolo Kaan Ayhan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı

Milli furbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tekımı belli oldu. İtalyan kulübü Sassuolo, oyuncu ile anlaştığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Fortuna Düsseldorf'da oynayan milli futbolcumuz Kaan Ayhan İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun yolunu tuttu. Mert Müldür'ün takım arkadaşı olan Kaan Ayhan'ı Galatasaray ile Fenerbahçe de istiyordu.

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