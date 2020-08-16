16 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

Sassuolo Kaan Ayhan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı

Yeni takımı belli oldu! İtalya...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Milli furbolcu 'ın yeni tekımı belli oldu. İtalyan kulübü Sassuolo, oyuncu ile anlaştığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

'da oynayan milli futbolcumuz İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun yolunu tuttu. Mert Müldür'ün takım arkadaşı olan Kaan Ayhan'ı Galatasaray ile Fenerbahçe de istiyordu.

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