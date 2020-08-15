15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Hatayspor Pablo Santos ile anlaşmaya vardı

Hatayspor'a Portekizli stoper!
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Gelecek sezon 'de kalıcı olmak isteyen stoper bölgesi için 'da forma giyen 28 yaşındaki 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve tarihinde ilk kez 'de mücadele edecek olan , ligde kalıcı olacak kadro kurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda rotasını Portekiz'e çeviren bordo-beyazlılar, 'dan ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen başarılı defans oyuncusu Rusya'da 9 karşılaşmada görev aldı.

PABLO SANTOS KİMDİR?

Defans hattında görev yapan 28 yaşındaki Pablo Santos, son iki sezonda Braga formasıyla 45 maça çıktı ve 4 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon 2.yarıda, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında Rusya'nın Rubin Kazan takımında kiralık olarak 9 maça çıkan Pablo Santos; 1,85 boyunda, stoper ve ön libero olarak oynuyor, sol ayağına çok hakim.


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