Hatayspor Pablo Santos ile anlaşmaya vardı
Gelecek sezon Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Hatayspor stoper bölgesi için Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, ligde kalıcı olacak kadro kurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda rotasını Portekiz'e çeviren bordo-beyazlılar, Braga'dan Pablo Santos ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon Rubin Kazan'da kiralık olarak forma giyen başarılı defans oyuncusu Rusya'da 9 karşılaşmada görev aldı.
PABLO SANTOS KİMDİR?
Defans hattında görev yapan 28 yaşındaki Pablo Santos, son iki sezonda Braga formasıyla 45 maça çıktı ve 4 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon 2.yarıda, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında Rusya'nın Rubin Kazan takımında kiralık olarak 9 maça çıkan Pablo Santos; 1,85 boyunda, stoper ve ön libero olarak oynuyor, sol ayağına çok hakim.
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