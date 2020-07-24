24 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida’ya kulüp aranıyor

Domagoj Vida’ya kulüp aranıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

Yıllık maliyeti 4 milyon euro'yu geçen Domagoj Vida ile kiralık gönderilen Larin ve Mirin ile kadroda düşünülmeyen Douglas'a kulüp aranıyor.

Bu isimlerden para kazanmak isteyen , İngiltere ve Rusya'dan menajerlerden sözlü teklifler aldı. Yönetim yazılı teklif bekliyor. Mirin ve Douglas'a teklif gelmezse yeni transferlerde takas olarak kullanılacak.

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