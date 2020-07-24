Domagoj Vida’ya kulüp aranıyor

Yıllık maliyeti 4 milyon euro'yu geçen Domagoj Vida ile kiralık gönderilen Larin ve Mirin ile kadroda düşünülmeyen Douglas'a kulüp aranıyor.

Bu isimlerden para kazanmak isteyen Beşiktaş, İngiltere ve Rusya'dan menajerlerden sözlü teklifler aldı. Yönetim yazılı teklif bekliyor. Mirin ve Douglas'a teklif gelmezse yeni transferlerde takas olarak kullanılacak.

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