Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor!

Temmuz 2019'da bedelsiz şekilde Yeni Malatya'ya giden ve 2 yıllık sözleşme yapan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönme ihtimali doğdu. Siyah-beyazlılar, bonservisini alması halinde Gökhan Töre'nin dönüşüne onay verdi. 28 yaşındaki yıldız bu sezon Malatya'da 27 maça çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 27 maça çıkan Töre; 2 gol, 5 asistle oynadı. Kümede kalması zor olan Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin akıbeti de bu hafta sonu belli olacak. Siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan ve Yalçın'la yeniden çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye yakın gözüküyor. Töre; Beşiktaş'ta 120 maçta 19 gol, 29 asist yapmıştı.

DİĞER