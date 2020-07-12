12 Temmuz 2020, Pazar

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Maç sonu gerginlik! Fatih Terim çok sinirlendi...

Maç sonu gerginlik! Fatih Terim çok sinirlendi...
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında evinde 'ı ağırladı. Başkent ekibinin scarione ile bulduğu golle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Teknik Direktörü 'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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