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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemine dair konuşan Toroğlu, "Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın." ifadelerini kullandı.
12.07.2020
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