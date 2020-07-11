Süper Lig: Göztepe 1-3 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Başkent ekibi 3-1 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 33. dakikada Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlılarda 45+2'de golcü oyuncu Bogdan Stancu sahneye çıktı ve ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte 75. dakikada Sessegnon penaltıdan skoru 3-0'a getiren golü attı.

İzmir ekibinin tek golü ise 90+1'de Alpaslan Öztürk tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 36'ya çıkarırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23. dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.

28. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa da meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.

45+3. dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi. 0-2

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, Soner, Wilczek.

Gençlerbirliği: Ertaç, Zargo, Erdem, Soner, Sefa, Flavio, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu.

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