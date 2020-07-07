Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen sarı lacivertli ekip deplasmanda büyük kayıp yaşadı. Ev sahibi Gençlerbirliği, golcüsü Bogdan Stancu ile 60. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Fenerbahçe, kaptan Emre Belözoğlu ile 81. dakikada eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile yenişemedi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu.
60. dakikada Gençlerbirliği'nin en golcü ismi Stancu takımını 1-0 öne geçirdi. 81'de sahne alan kaptan Emre Belözoğlu klasına yakışır biçimde müthiş bir şutla skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye Gençlerbirliği ise 33'e yükseltti.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Baiano, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi
RODRİGUES UZUN SÜRE SONRA YEDEK
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı.
Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.
GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ NORDFELDT ISINIRKEN SAKATLANDI
Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı.
İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.
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