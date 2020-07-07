07 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe bir puanı zor kurtardı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 31. hafta açılış maçında evinde 'yi ağırladı. Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen sarı lacivertli ekip deplasmanda büyük kayıp yaşadı. Ev sahibi Gençlerbirliği, golcüsü Bogdan Stancu ile 60. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Fenerbahçe, kaptan Emre Belözoğlu ile 81. dakikada eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

'in 31. haftasında , ile yenişemedi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu.

60. dakikada Gençlerbirliği'nin en golcü ismi Stancu takımını 1-0 öne geçirdi. 81'de sahne alan kaptan Emre Belözoğlu klasına yakışır biçimde müthiş bir şutla skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye Gençlerbirliği ise 33'e yükseltti.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Baiano, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi

RODRİGUES UZUN SÜRE SONRA YEDEK

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı.

Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı 'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ NORDFELDT ISINIRKEN SAKATLANDI

Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı.

İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
PFDK sevkleri açıkladı! Feghouli ve Serdar Aziz... PFDK sevkleri açıkladı! Feghouli ve Serdar Aziz...
Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı! Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı!
F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç günleri değişti! F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç günleri değişti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör