07 Temmuz 2020, Salı
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Emre böyleyse diğerleri..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Emre hala böyle top oynuyorsa diğerleri rezalet demektir. Genelden bahsediyorum, sadece Fenerbahçe'den değil. Kendine bakması avantaj tabi." ifadelerini kullandı.
07.07.2020
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