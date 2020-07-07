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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Emre böyleyse diğerleri..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Emre hala böyle top oynuyorsa diğerleri rezalet demektir. Genelden bahsediyorum, sadece Fenerbahçe'den değil. Kendine bakması avantaj tabi." ifadelerini kullandı.
07.07.2020
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! Emre böyleyse diğerleri... Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Emre böyleyse diğerleri..." 07.07.2020
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