07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu tarihe geçti! 4 farklı 10 yılda gol atan ilk oyuncu..

Emre Belözoğlu Süper Lig tarihine geçti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin ile deplasmanda oynadığı maçta takımının tek golünü atan 1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece kırılması güç bir rekora imza attı. Emre Belözoğlu dört farklı 10 yılda yani 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu oldu.

karşısında ikinci yarıda oyuna girip maçın gidişatını değiştiren Emre Belözoğlu, tarihe geçen bir performans sergiledi. 81'de attığı golle skoru 1-1'e getiren 40 yaşındaki efsane isim, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırırken, 2020 yılındaki ilk golünü kaydetti.

1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu. Emre Belözoğlu Süper Lig kariyeri boyunca 387 maçta 52 gol atarken en son 19.08.2019 tarihinde Gaziantep FK karşısında penaltıdan bir gol atmıştı.

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